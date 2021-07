CICLISTA MORRE APÓS SER ATROPELADO NA BR 235, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Um ciclista identificado como Celestino Pereira Marcena, 54 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (08) após ser atropelado por um carro na BR 235, próximo ao município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a bicicleta estava no acostamento e o micro-ônibus trafegava sentido Aracaju/Nossa Senhora do Socorro, quando bateram lateralmente. Informações colhidas no local apontam que o ciclista teria se desequilibrado.

Celestino Pereira que era morador de Aracaju, teve lesões graves e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Huse, mas não resistiu e morreu horas depois. O corpo está no Instituto Médico Legal.