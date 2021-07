CORPO DE BOMBEIROS ATENDEU 3.504 OCORRÊNCIAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

Segundo dados do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atendeu durante o primeiro semestre de 2021 um total de 3.504 ocorrências. O maior número delas, 1650, foi de busca e salvamento. Já com relação ao mesmo período do ano passado, o número de incêndios em vegetação foi o que mais cresceu, 83,4 %, com 565 ocorrências atendidas, 257 a mais que em 2020.

Entre as principais ocorrências de busca e salvamento atendidas, estão controle de insetos (962), resgate de animais (220), contenção de paciente psicossocial (206), busca e salvamento de pessoa (106), retirada de anel (69), tentativa de suicídio (37) e corte de árvore com risco de queda (31).

Um número significativo de chamados, 616, foi solucionado com orientações via Ciosp, quando os bombeiros conseguem resolver as ocorrências por telefone, orientando o solicitante sobre os procedimentos em situações das mais diversas como engasgos, vazamentos de gás, entre outros.

Foram registrados ainda 287 incêndios urbanos, 154 atendimentos realizados por guarda-vidas, 112 atendimentos pré-hospitares, 91 acidentes automobilísticos, 19 ações de defesa civil e 10 mergulhos. Se comparado com o primeiro semestre do ano ano passado, o número total de ocorrências permaneceu estável, já que em 2020 foram realizados 3.486 atendimentos, o que representa um aumento de apenas meio ponto percentual.

