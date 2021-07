Correios em Sergipe coloca à venda cerca de 500 bens móveis

Os Correios em Sergipe estão colocando à venda 489 bens móveis inservíveis para a empresa, que poderão ser adquiridos de forma direta por pessoas físicas ou jurídicas. Os itens foram separados em 14 lotes, com valores mínimos que vão de R$ 10,44 a R$ 1.477,63. Entre os bens à venda estão microcomputadores, impressoras, aparelhos de ar condicionado, ventiladores, mesas, cadeiras, armários, fechaduras eletrônicas, cofres e bicicletas.

A maior parte dos lotes estará disponível para visitação entre os dias 12 e 16 de julho, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, no Complexo Operacional dos Correios localizado à Rua Alagoas, nº 1.316, bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju. Apenas o lote de número 14, contendo condicionadores de ar, vai estar à disposição para visitas no Complexo Operacional dos Correios da Rua Acre, nº 1.084, no bairro Siqueira Campos, também na capital sergipana.

Atendendo aos protocolos de segurança, os interessados em visitar os lotes devem comparecer aos locais mencionados usando máscara, no horário previamente agendado por meio dos telefones (79) 99852-7938 e (79) 99922-6512.

Propostas – Para adquirir os bens, é necessário apresentar proposta de preço, por e-mail ou via postal, com valores a partir do mínimo estabelecido para cada lote. Os envelopes com os valores ofertados também podem ser entregues pessoalmente nos Correios.

A abertura das propostas ocorrerá no dia 19 de julho, às 10h. Cada lote será vendido ao participante que apresentar o maior valor. O pagamento deverá ser feito à vista em até dois dias úteis após a comunicação da proposta vencedora, mediante transferência ou depósito bancário, em conta determinada pelos Correios. Os compradores terão 10 dias úteis para a retirada dos bens.

Todas as informações sobre o processo, bem como o modelo de proposta, estão no Aviso de Venda, que pode ser solicitado através dos e-mails spatcipsse@correios.com.br, deboraf@correios.com.br ou eloar@correios.com.br. O aviso ainda pode ser impresso no setor de Bens Móveis dos Correios, situado no Complexo Operacional da Rua Alagoas.

