DHPP DIVULGA IMAGENS DOS AUTORES DE HOMICÍDIO NO BAIRRO MOSQUEIRO

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, na manhã desta sexta-feira (9), imagens dos autores do homicídio que vitimou Lenaldo Oliveira Correia, 48. A vítima foi morta no dia 23 de março, no Haras 3L, localizado na travessa Guaxuma, no Robalo, bairro Mosqueiro. O crime foi praticado por dois suspeitos.

O delegado Mário Leony, responsável pelas investigações, explicou que as imagens dos autores foram capturadas por câmeras de vigilância de imóveis situados nas imediações do local do crime. Lenaldo Oliveira Correia foi morto com disparos de arma de fogo e a Polícia Civil atua para elucidar a autoria e a motivação da execução.

“A vítima foi executada com disparos de arma de fogo praticados por dois suspeitos. Temos imagens deles chegando ao local e também registros da fuga deles. Nada foi subtraído da vítima, então trata-se de uma execução. Por isso, solicitamos o apoio da população no sentido de identificar os suspeitos, que praticaram essa execução”, detalhou.

Mário Leony pediu a colaboração da população no fornecimento de informações e denúncias, de forma sigilosa, pelo Disque-Denúncia (181). “Muitas pessoas foram ouvidas e diligências foram empreendidas, mas ainda não conseguimos a definição dessa autoria. As imagens são importantes e relevantes e acreditamos que ajudará a identificar esses suspeitos”, concluiu.

Fonte e foto SSP