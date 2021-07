Em entrevista, o ex-prefeito Ricardo Souza fala sobre administração do seu pai, Carivaldo

Na tarde da última quarta-feira, 07, o ex-prefeito de Macambira, Ricardo Souza, concedeu entrevista exclusiva para o programa Inove Notícia, da Rádio Cultura, comandado pelo radialista, Kleber Alves.

Na oportunidade, o ex-prefeito falou sobre as realizações feitas no pré-assentamento Herdeiros da Luta, localizado no povoado Junco.

“Essa foi uma das batalhas que travei enquanto prefeito, e ver meu pai dando continuidade a tudo que fizemos lá atrás é motivo de orgulho e muita emoção. Tenho certeza que o trabalho está em boas mãos e isso nós vemos através de todos os benefícios que obtivemos na administração”, disse Ricardo*.

O evento contou com a presença do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Ricardo destacou o político como um grande aliado em busca do desenvolvimento do município.

“Tivemos a oportunidade de contar com a presença em loco do ex-prefeito, Valmir, que ao longo do tempo vem estando presente corriqueiramente através das ações. A junção da experiência de Carivaldo com o potencial do grande administrador que é Valmir só faz bem para o nosso município”, disse.

Ricardo se colocou como um “coringa” na atual administração de seu pai. “Na minha administração tive a grande sorte de ter tido o apoio e a ajuda do meu pai, e agora com experiência adquirida enquanto prefeito, secretário de Estado, etc, procuro ajudá-lo em tudo que for possível. Meu irmão Breno também tem se esforçado muito para fazer o melhor para administração consequentemente para o povo do nosso município”, finalizou Ricardo.

Fonte e foto assessoria