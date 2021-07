Em Sessão Especial, Eduardo Lima homenageia os 44 anos da Igreja Universal do Reino de Deus

A Sessão Especial foi toda dedicada a instituição religiosa, que está presente em 8 mil localidades em todo Brasil. Só em Aracaju, a Igreja Universal do Reino de Deus conta com 22 templos, além de uma Catedral. Presidida pelo vereador Eduardo Lima (Republicanos), a sessão destacou a importância do trabalho espiritual e de voluntariado desenvolvido pela igreja durante os 44 anos de existência. “Eu fico feliz em fazer parte dessa história. A igreja Universal restaurou a minha vida com seus ensinamentos.”, comemorou Eduardo Lima.

O presidente da Casa, Nitinho (PSD), esteve presente e disse reconhecer o papel da igreja na sociedade. “Não sou um estudioso da bíblia, mas acredito que Deus está dentro de cada um, assim com o bem e o mau. E sei o quanto a Universal trabalha para melhorar a vida de tantas pessoas”. A vice-prefeita, Katarina Feitoza (PSD) demostrou felicidade em fazer parte da sessão. “A Igreja Universal é uma árvore que se frutificou. O mundo precisa de luz, de mensageiros e obreiros que façam o bem e isso percebemos de forma marcante na igreja universal”.

Os vereadores presentes como Emília Corrêa (Patriota), desejou que os membros da universal continuem levando palavra de esperança e amor ao mundo. “Com fé já não está nada fácil e não sei como quem não tem fé sobrevive nesses dias pandêmicos, o mundo está tão difícil, por isso, precisamos de Deus em nossas vidas”.

Já Fábio Meireles (PSC), destacou a honra de a igreja ter sido fundada em 1977, ano de seu nascimento. “Estou honrado duas vezes, pela comemoração e por ter nascido no mesmo ano.”. Os vereadores de Aracaju Pastor Diego (PP), Ricardo Vasconcelos (Rede) e Marcos Neves (PV), de São Cristóvão também estiveram presentes.

A missionária da igreja Universal, Sarita Da silva, chamou atenção dos participantes dizendo que “a igreja Universal não desiste porque está fundada no amor e na reverência da palavra de Deus”, ato que pode ser visto em várias ações sociais espalhadas na sociedade. Augusto Henrique de Jesus, Diretor do Presídio Feminino de Sergipe, disse que a igreja universal tem somado esforços no sistema prisional no que diz respeito a ressocialização. “Essa assistência religiosa também é estendida aos funcionários públicos”, afirmou.

Em pouco mais de quatro décadas de existência, a Igreja Universal do Reino de Deus já realizou pregações de fé em mais de 50 idiomas. Atuando em mais de 120 países, com destaque para regiões mais periféricas do mundo. A palavra de Deus já chegou aos corações de mais de 7 milhões de fieis no Brasil, e de mais de 2 milhões no exterior.

Outras habilidades sociais também são desenvolvidas, como cursos profissionalizantes e eventos comemorativos”, Augusto também lembrou a exibição do filme do pastor Edir Macedo que ao mesmo tempo que era passado nos cinemas, os detentos também puderam assistir e parabenizo a todos pelo trabalho desenvolvido.

A Diretora Geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta, Luciana Déda, destacou a parceria com a igreja em trabalhos voluntários e desejou que “ todos possam sentir o cheiro de cristo na terra através da igreja universal”. O Bispo da Igreja Universal em Sergipe, Jerônimo Alves, destacou que a história da Igreja Universal do Reino de Deus é um divisor de águas, quando Edir Macêdo quis resgatar apenas uma alma e hoje são milhares de pessoas resgatadas salvas. “A igreja universal através dos seus membros vai em busca daqueles que se colocam a disposição e direcionam famílias para se encontrar com Deus. Hoje é um dia especial, não vai ter bolo, mas vamos ter orações fortes para libertar vidas em todas as igrejas e fortalecer ainda mais nosso encontro com Deus”.

O Deputado Estadual Samuel carvalho (Cidadania), também relembrou momentos históricos. “Em 9 de julho de 1977 em um bairro do Rio de Janeiro chamado Abolição, nascia a Universal. Só quem sabe a importância do evangelho, sabe a importância desta igreja. Eu tive esse encontro com Deus aos 17 anos. E hoje, é um dia importante por isso, já pedi a minha assessoria para fazer na próxima semana uma moção de aplauso por este ato”.

A Banda Força Jovem Universal participou da Sessão cantando um louvor e emocionou a todos. “Fiquei muito tocado com o hino um ‘Perfume de Amor’. Que esse perfume de amor seja derramado em todo estado de Sergipe, e que a palavra de Deus seja espalhada cada vez mais. Na PM, nós temos casos de depressão, transtornos e tantas outras doenças psicológicas, e por isso agradeço o trabalho realizado, através da Universal nas Forças Policiais. Estamos passando por uma pandemia e por isso precisamos ser mais amáveis e fraternos, destacou o O Tenente Coronel, Jailson Santos de Araújo, da Polícia Militar. O Major Eduardo Henrique Moura do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, também destacou o árduo trabalho dos militares, “e ter esse apoio da Igreja Universal com amparo espiritual aquece nossos corações”.

Por Valéria Santana