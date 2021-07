Energisa lança em Sergipe conta digital Voltz e oferece vantagens em pagamento de contas

Totalmente gratuita e sem taxa de manutenção, conta Voltz oferece os serviços de uma conta bancária e agilidade e autonomia de um aplicativo

Com um olhar estratégico para o cenário de inovação, o Grupo Energisa lançou a Voltz, primeira fintech do setor elétrico que oferece uma plataforma de serviços financeiros voltados pessoas físicas e jurídicas. Após um primeiro lançamento em Minas Gerais, a Voltz inicia seus serviços digitais no Nordeste, com facilidades e diferenciais para clientes e não clientes da Energisa.

Entre os diferenciais de lançamento da Voltz para os aracajuanos está a possibilidade de cashback após o pagamento da conta de energia por pix. Inserida na campanha “Pixsou Ganhou”, a ação funciona da seguinte forma: após pagar a primeira fatura da Energisa pelo QR Code do pix, via Conta Voltz, a pessoa recebe até R$ 20 de volta, na própria conta Voltz, em até 30 dias.

“Sergipe é um estado em constante crescimento, e realizador de iniciativas tecnológicas importantes. Por isso, decidimos investir as atividades da Voltz aqui no estado, dispondo de soluções atrativas, sejam para quem é ou não cliente da Energisa, e a empreendedores que veem a digitalização como aliada nos negócios”, explica Daniel Orlean, co-CEO da empresa.

De forma simples e resumida, a Voltz é uma conta digital, totalmente gratuita e sem taxa de manutenção, que oferece as principais funcionalidades de uma conta bancária, porém com a facilidade, agilidade e autonomia de um aplicativo. Com ela, é possível realizar transferências bancárias, pix, pagamentos de boletos por QR Code Pix ou código de barras. Outra vantagem da Voltz é a possibilidade de gerar boletos de pagamentos, sem qualquer custo. Além disso, ao abrir a conta Voltz, o cliente participa do Programa de Cashback, recebendo de volta um percentual das compras realizadas nas cerca de 40 lojas cadastradas (HiRappy, Extra, Submarino, entre outras), e ganha desconto nas lojas participantes do app Surpreenda, da Mastercard.

Na hora em que o cliente abre a conta, já tem um cartão virtual para usar na função crédito, e tem a liberdade de definir o limite do cartão por meio do valor disponível na conta, como se fosse um pré-pago. Já as empresas podem realizar e antecipar seus recebimentos pela conta digital. Em breve, a fintech do Grupo Energisa vai ampliar a oferta de serviços, oferecendo, também, cartão de crédito e débito (virtual e físico), crédito (inclusive consignado), antecipação de salários e recebíveis, pagamento de contas e seguros e assistência.

Para abrir uma conta Voltz, o primeiro passo é baixar o aplicativo, disponível para iPhone e Android e, em seguida, realizar o cadastro. Após a abertura, já é possível realizar as transações disponíveis pelo aplicativo, e o cartão é enviado para o endereço fornecido no cadastro.

Com estimativa de cinco milhões de clientes até 2025, a conta Voltz é a primeira startup do Grupo Energisa, que surge do processo interno de venture building, ou seja, é uma empresa gestada de dentro da companhia, mas que não segue as regras do negócio convencional, resguarda sua autonomia e cultura própria. Ela faz parte da estratégia da concessionária, que busca novas áreas de crescimento acelerado, ao mesmo tempo que introduz mais a inovação e experimentação no seu negócio principal.

Mais informações podem ser obtidas pelo endereço www.contavoltz.com.br.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. O Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Por Adriana Freitas