Fábio Henrique usa tribuna para cobrar respeito da Caixa Econômica por Sergipe

No dia da emancipação política de Sergipe (8), o deputado federal Fábio Henrique (PDT) subiu à tribuna da Câmara Federal para pedir que a Caixa Econômica não exclua Sergipe do seu processo de expansão. O deputado já havia feito um requerimento à Presidência do Banco pedindo que algumas das novas agências bancárias também fossem instaladas no Estado

“Conforme veiculado pela Agência Brasil, no dia 20 de maio, a Caixa anunciou que abrirá 130 unidades em todo o país até o final de 2021, sendo 79 para atendimento ao público e 51 unidades especializadas em agronegócio. No Nordeste, serão 43 unidades e nenhuma em Sergipe. Não iremos aceitar mais uma vez esse processo de preconceito e discriminação contra o nosso querido Sergipe”, afirmou o deputado.

Essa é a segunda vez que Sergipe fica de fora do novo programa de expansão da rede de atendimento da Caixa. “Como sergipano, eleito pelo povo da minha terra, fiz o requerimento 774 para o Ministério da Economia solicitando o porquê do processo de expansão da Caixa excluir o meu Estado e requerendo que a decisão seja revisada por ser um estado com grande exponencial”, defendeu Fábio Henrique.

Por Henrique Matos