FAMÍLIA É ASSALTADA EM ROSÁRIO DO CATETE E VIVE MOMENTOS DE  TERROR

Uma família passou por momentos de terror no inicio da manhã desta sexta-feira (09) na entrada da cidade de Rosário do Catete, quando tiveram problemas mecânicos no carro e entrou para área urbana da cidade.

A família foi assaltada por dois homens armados e bastante agressivos. Uma idosa passou mal devido agressividade dos assaltantes. As vítimas acionaram a Polícia Militar, e a equipe do Sgt Teles imediatamente fez buscas para localizar os suspeitos.

Segundo informações de populares, foi levado 1500 mil reais e dois celulares das vítimas, já que o veículo das vítimas está na oficina ao lado do bar do Guaiamum realizando os reparos.

Quem souber de alguma informação para ajudar a localização dos indivíduos, ligar 181 da polícia civil ou 190 da Polícia Militar, não precisa se identificar.