Governo de Sergipe ampliará Internet Patrocinada para alunos e professores

Josué Modesto também anunciou a ampliação do Alfabetizar pra Valer aos 3º anos do Ensino Fundamental

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), realizou na manhã desta sexta-feira, 9, um encontro com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). A reunião aconteceu remotamente, por meio da plataforma Zoom, e contou com a participação de gestores da Educação dos municípios sergipanos. Durante o encontro, o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho anunciou que o Programa Alfabetizar pra Valer será estendido para as turmas do 3º ano do Ensino Fundamental.

O secretário mostrou-se preocupado por conta do grande período de tempo em que esses alunos ficaram sem aulas presenciais, devido ao momento de pandemia da Covid-19. “É fundamental para a rede pública estender, já para esse segundo semestre, o Programa Alfabetizar Pra Valer para as turmas de 3º ano do Ensino Fundamental, pois nossa hipótese é que esses alunos tiveram a alfabetização prejudicada, devido às pequenas chances que tiveram de ter aulas presenciais”, comentou.

Outro ponto da pauta da reunião foi a devolutiva acerca da solicitação dos municípios para terem acesso à Internet Patrocinada, fruto de uma parceria do Governo do Estado com as empresas de telefonia móvel Vivo e Oi, para que os estudantes e professores possam ter acesso ao aplicativo “Estude em Casa”, usufruindo das funcionalidades do YouTube, Google for Education, além de fazer download dos arquivos em PDF, sem precisarem usar o próprio plano de dados de internet do celular ou mesmo quando estiverem sem acesso a uma rede wi-fi.

“Tivemos um parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado. Agora é preciso que os municípios assinem o Termo de Adesão para que possam usufruir de todo o ambiente virtual com os materiais didáticos”, disse o superintendente executivo da Seduc, professor José Ricardo de Santana, explicando que a adesão deverá ser feita a partir do dia 19 de julho, para que já a partir do dia 9 de agosto o aplicativo esteja disponibilizado para os estudantes dos municípios.

A presidente da Undime, professora Quitéria Barros, agradeceu à Seduc pela ampliação do Alfabetizar pra Valer e pela disponibilização da Internet Patrocinada. “Alguns municípios estão retornando gradualmente as suas aulas presenciais, e precisamos desse aporte tecnológico. Precisamos agilizar para que os municípios façam a adesão o mais rápido possível”, declarou. Quitéria ainda fez a sugestão para que o Alfabetizar pra Valer fosse estendido ainda mais, para os alunos da pré-escola. “Eles estão na idade e no gosto de aprender. Sabemos que o investimento na primeira infância dá um grande retorno”, disse.

O secretário Josué Modesto afirmou que a ideia é interessante e bastante válida, mas que não poderá ser aplicada no momento. “Concordo que temos que envolver os alunos da pré-escola, mas abrir o leque agora é um risco. Ainda estamos no início do Programa e, certamente, teríamos algumas dificuldades como materiais, logística e acompanhamento. Gostaríamos muito de ampliar ainda mais, e acredito que dificilmente conseguiremos no próximo ano. A ideia é que a gente vá caminhando por etapas. Mas quero garantir a todos o nosso compromisso de que o programa é uma política de estado, é algo institucionalizado”, declarou.

Andréa Dantas, coordenadora da Ascam, disse que essas reuniões fortalecem o Regime de Colaboração e consolidam parcerias. “A reunião de hoje, em especial, foi muito importante porque além de nos proporcionar avaliarmos ações formativas no âmbito do Programa Alfabetizar pra Valer, ainda percebemos que a inclusão das turmas dos 3° anos no escopo do Programa Alfabetizar pra Valer, foi bem aceita pelos Dirigentes Municipais de educação”, disse.

Pesquisa

Ao final da reunião, a coordenadora da Ascam, Andréa Dantas, apresentou o resultado de uma pesquisa feita no mês de junho, em conjunto com a Undime. O questionário foi feito com os municípios sergipanos, e continha perguntas como a situação do Calendário Letivo 2020, data do início da vacinação dos profissionais da Educação, se o município definiu data de início das aulas presenciais e híbridas, as estratégias utilizadas para o ensino remoto, entre outras.

A secretária municipal de Educação de Pedrinhas, Ana Lourdes de Souza, elogiou bastante a reunião. “Quero parabenizar a Seduc e dizer que estou muito feliz. Fica aqui a minha intenção de crescer junto com vocês, junto com a educação unificada entre o Estado e os municípios”, disse.

Assessoria de Comunicação da SEDUC