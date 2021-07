Governo prorroga inscrições para Edital de fomento à pesquisa científica

Prazo para submissão de propostas irá até o dia 15 de julho

As inscrições para o Edital nº 01/2021 – Bolsas IC Jr. foram prorrogadas até o dia 15 de julho. A seleção irá possibilitar a participação de alunos do ensino médio e 9º ano do ensino fundamental em atividades de pesquisa científica e tecnológica, orientada por professor pesquisador qualificado, e é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (Fapitec) e da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). As inscrições encerrariam nesta sexta-feira (09), mas seguem até a próxima semana, a fim de oportunizar que mais pessoas possam submeter suas propostas.

O edital visa implementar o Programa Apoio a Projetos Científicos e Tecnológicos na Rede Pública Estadual de Educação, convidando os professores pesquisadores da rede a apresentarem propostas de orientação de alunos, acerca de projetos científicos e tecnológicos por áreas de conhecimento e iniciativas relacionadas à Covid-19.

A ideia é que as propostas tenham ênfase na metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). “Esta metodologia busca conectar os alunos em várias áreas do conhecimento e desafia o professor a estabelecer o diálogo entre essas áreas, levando o aluno a propor alternativas para solucionar suas questões de pesquisa”, explica a diretora do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades/Seduc), Danielle Virginie Santos Guimarães Marinho.

Ao todo serão investidos R$ 129.800,00, referentes ao saldo de recurso não utilizado no edital nº 03/2020. Poderão ser contratados até 59 projetos, alinhados com uma ou mais linhas temáticas do edital e cada projeto contemplará uma cota de bolsa, além de um auxílio de R$ 1.000,00. O contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado e dará suporte às bolsas, e aos respectivos projetos, pelo período de até 12 meses.

“Este é mais um edital em que buscarmos unir forças, somando a expertise da Fapitec com editais e o acesso que a Secretaria da Educação tem com os professores e alunos, e promovendo um trabalho que trará bons frutos para a disseminação da pesquisa científica no meio estudantil da rede pública”, aponta a coordenadora do Programa de Comunicação e Inovação Tecnológica, Rosane Barros.

Para se inscrever o proponente, que será responsável pela gestão e aplicação dos recursos, coordenação da equipe executora e prestação de contas, deverá se cadastrar no E-DOC – Protocolo Externo, por meio do link: https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/ para submeter a proposta à Fapitec, e anexar todos os documentos solicitados. Cada professor poderá submeter mais de uma proposta, mas cada projeto deverá ser encaminhado separadamente para que seja gerado um protocolo por proposta enviada. Mais informações podem ser obtidas através do link: acesse aqui

Fonte e foto assessoria