Hemose leva serviço de coleta para o município de Lagarto neste sábado

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realiza neste sábado, 10, no horário das 8h às 15h, a coleta externa de sangue no município de Lagarto. A ação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o grupo ‘Salvar Vidas não custa nada’, acontece no Centro Especializado em Reabilitação III (CER) no bairro Estação.

A coleta externa é uma ferramenta para reforçar a importância do ato regular da doação, que em razão da pandemia, teve uma redução no número de comparecimentos de voluntários ao serviço.

“Essa atividade possibilita a realização da doação onde o cidadão está, através do deslocamento da equipe até um local que ofereça todas as condições necessárias para coleta do sangue”, destaca a gerente de Coleta enfermeira Florita Aquino.

Dentre os critérios para a doação de sangue é preciso ter entre 16 a 69 anos, estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos, apresentar um documento oficial e original com foto, pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, ou ainda, de trabalho.

No dia da doação o voluntário deve comparecer ao Centro Especializado bem alimentado, evitando alimentos gordurosos, ter um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior a doação, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e evitar fumar por pelo menos 2 horas.

Em relação ao coronavirus é importante esclarecer que as pessoas que tiveram contato com paciente infectado ou com suspeita da doença devem aguardar 14 dias para a doação. Já quem teve o diagnóstico da Covid-19, deve esperar 30 dias para doar sangue.

Sobre as vacinas, quem for imunizado com a vacina Coronavac, aguardar 2 dias para doar e as vacinas Astrazeneca, Pfizer e Janssen, espera 7 dias para doação de sangue. Mais informações através dos telefones: 3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

O QUE: Coleta Externa de Sangue

QUANDO: 10 de julho, sábado das 8h às 15h

ONDE: Centro Especializado em Reabilitação III, Avenida Senador Lourival Batista, 750, Bairro Estação – Lagarto /SE

Ascom/SES