HOSPITAL JOÃO ALVES REATIVA 30 LEITOS PÓS CIRÚRGICOS NO ESTADO DE SERGIPE

Trabalho em conjunto que salva vidas. Assim foi a ação que reativou 30 leitos da Unidade Pós Cirúrgica (UPC), do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) e que contou com a dedicação de profissionais que atuam na unidade. O superintendente do Huse agradeceu o empenho dos profissionais para um trabalho que vai melhorar o fluxo do hospital e oferecer maior conforto aos pacientes.

“Neste momento o Huse está necessitando melhorar o seu fluxo e para isso foi necessário reativar a unidade pós cirúrgica. Esses leitos são importantes também para o bom funcionamento do hospital. Vamos poder usar o espaço para se dedicar ao atendimento da rotina hospitalar”, enfatizou o superintendente do Huse.

Os 30 leitos estavam com apenas dois pacientes ocupavam o espaço, os mesmos foram remanejados para outra área. Os leitos servem de retaguarda para os pacientes que saem do centro cirúrgico para aguardar a recuperação até a alta médica.

“Já começamos a receber os primeiros pacientes vindos do pós-cirúrgico ou do Pronto Socorro para aguardar a cirurgia já programada. Tudo num espaço amplo, arejado e com maior conforto para o paciente”, declarou o coordenador de enfermagem do Huse, Vinícius Vilela.

Fonte e foto SES