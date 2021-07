INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DE SERGIPE INICIAM NESTA SEXTA

Teve inicio nesta sexta-feira (9), e vão até às 18h do dia 27 de julho, as inscrições para o concurso público da Polícia Civil de Sergipe, com 42 vagas para os cargos de agente de polícia judiciária e escrivão.

A lotação dos candidatos aos cargos de agente de polícia judiciária e de escrivão de polícia será nas unidades da Polícia Civil sediadas no interior do estado, respeitando-se a ordem de classificação dos candidatos aprovados nomeados e de acordo com a necessidade do órgão. As jornadas de trabalho serão de 36 horas semanais e a remuneração de R$ 4.500,00.

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 5 de setembro. De acordo com o edital, o concurso terá também prova discursiva e exames biofísicos, além de psicotécnico, biomédico, toxicológico e sindicância de vida pregressa.

Vagas

Agente de polícia judiciária

35 em ampla concorrência, 10 reservadas para candidatos com deficiência e 5 reservadas para candidatos que se autodeclararem afrodescendentes;

Escrivão de polícia

7 vagas para ampla concorrência, 2 para candidatos com deficiência e 1 para candidatos que se autodeclararem afrodescendentes.