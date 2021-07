Jony Marcos diz que terá a alegria de passar a Presidência do Republicanos a André Moura e vai apoiá-lo para o Senado

O presidente regional do Republicanos, ex-deputado federal Jony Marcos, disse ontem que tem a maior alegria em apoiar uma candidatura do ex-deputado federal André Moura (PSC) pelo seu partido e acrescentou: “entregarei a ele a Presidência do partido em Sergipe com respeito, no dia em que André se filiar ao Republicanos, partido do meu coração”!

Jony Marcos diz ainda que acompanhará o pastor Heleno Silva como candidato a deputado federal: “acredito na articulação de Heleno e que para nosso partido é muito bom a filiação de André Moura. Os republicanos lutam pra crescer a bancada do senado! André é um Grande candidato, tem muito apoio e pode ajudar muito o partido Republicano!”

Jony Marcos disse ainda que tem “tremenda admiração pelo ex-deputado André Moura” e acrescentou que “se ele segue o PSC, conquista o PSL e ainda vai levar o Republicanos, tem que ser o candidato ao Senado pelo partido”. Jony conclui: “não estou sendo irônico! André é bem vindo ao Republicanos. André tem meu respeito e receberá o partido com as contas em dia. E ainda terá meu apoio”.