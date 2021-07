Juliano César Souto diz que é “lamentável atitude do presidente da SMTT”

Apesar do Superintendente da SMTT, Renato Teles, informar com a presença da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Social e Cultural do Ministério Público Estadual de Sergipe (MPE), Eduardo Matos, durante realização de conferência virtual que não havia nenhum ato administrativo para modificação de sentido da rua Nestor Sampaio, o órgão municipal anunciou a alteração da via para sentido único. Medida que vem sido tentada a alguns anos, de acordo com informações do Vice-presidente da Abad (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores), Juliano César Souto.

“Lamentável atitude do presidente da SMTT, que afirma em reunião com MPE que não há estudos para mudança e que inicia sem atender exigências legais, após tão longa e grave crise da Covid-19, os comerciantes não podiam esperar tal atitude”, disse um indignado Juliano.

O grande enigma desse assunto é porque um presidente de órgão é notificado a apresentar documentos numa audiência formal, gravada e, com ata, perante o MPE afirma que não haverá mudança. E na surdina inicia a mudança sem nada cumprir.

Por quê? Essa pergunta não quer calar.

Por: Elder Santos