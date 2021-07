40 MIL TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO FORAM VACINADOS CONTRA A COVID COM 1ª DOSE

Dados do boletim de vacinação em Sergipe indicam que 40.404 trabalhadores da educação foram vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. Os números também detalham a vacinação por município.

Em todo o Estado foram vacinados 37.232 trabalhadores da educação básica e 3.172 trabalhadores da educação superior. Com relação aos trabalhadores da educação básica, o número de vacinados ultrapassou a estimativa do Ministério da Saúde, que foi baseada no censo de 2010, de 28.156 profissionais.

O diretor de Vigilância e Saúde da SES, Marco Aurélio Gois, destaca que a vacinação dos trabalhadores da educação foi antecipada e é uma prioridade do governo do estado. “A vacinação começou antes da entrega das doses pelo Ministério da Saúde para esse grupo, com isso vacinamos os trabalhadores da educação tanto da rede pública quanto da rede privada. Junto a isso, temos mantido a vacinação por faixa etária que acaba incluindo novos trabalhadores que estejam entrando na educação”, disse.

As informações detalhadas sobre a vacinação em Sergipe podem ser acessadas no site: https://sergipecontraocorona.net.br/inicial-vacinas. No hotsite é possível conferir os boletins diários, dados por município, doses recebidas, distribuídas e aplicadas em Sergipe.

Fonte e foto SES