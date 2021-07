Mesmo no feriado, Prefeitura de Itabaianinha realiza entrega obras

O que era para ser um dia de descanso devido à Emancipação Política de Sergipe, em Itabaianinha se tornou um grande momento de comemoração.

Tudo porque, o prefeito Danilo de Joaldo reinaugurou, após revitalização, duas praças no município.

A primeira delas no bairro Guilherme Campos e a outra no bairro Altos. O evento contou com a presença do deputado federal Fábio Reis, autor da emenda que garantiu com que as reformas fossem realidade.

“Passei o feriado do jeito que mais gosto, trazendo melhorias para o povo itabaianinhense. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas devido à pandemia, ainda assim conseguimos concretizar grandes feitos para a nossa gente. Agradeço ao deputado Fábio Reis pelo apoio e sensibilidade”, disse o prefeito Danilo.

Vale ressaltar que, semanalmente, a gestão de Itabaianinha tem inaugurado obras em todos os cantos da cidade, o que mostra que o trabalho é feito com planejamento e empenho por parte das equipes.

Fonte e foto assessoria