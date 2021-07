MINISTRO DESENVOLVIMENTO REGIONAL VISITA ARACAJU NESTA SEXTA-FEIRA

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, cumpre agenda em Aracaju, nesta sexta-feira (09), às 10 horas, onde anuncia os projetos selecionados pelo Programa Pró-Moradia para urbanização integral das Comunidades Nova Olaria e Recanto da Paz. As propostas de intervenção integram o Programa Casa Verde e Amarela. Também participa do anúncio o prefeito da capital sergipana, Edvaldo Nogueira.

No total, até R$ 80,7 milhões poderão ser financiados pelo município, em recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para implantação de sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação e iluminação pública, além de adequação do sistema viário e regularização fundiária. Cerca de 1350 famílias serão beneficiadas.

Durante o evento, o ministro Rogério Marinho entrega a obra de infraestrutura na Avenida Doze de Outubro e a Rua A do loteamento Expansão Siqueira Campos, no bairro Dezoito do Forte. O investimento federal no empreendimento foi de R$ 1,12 milhão.