MINISTRO ROGÉRIO MARINHO DESTACA ATUAÇÃO DE LAÉRCIO OLIVEIRA EM SOLENIDADE

O ministro do desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve em Aracaju na manhã desta sexta-feira, 9, para anunciar importantes investimentos para a capital através do programa do Governo Federal ‘Pró-Moradia’. Ao final da solenidade, o ministro fez uma declaração reconhecendo o trabalho do deputado federal Laércio Oliveira (PP) na Câmara dos Deputados. Ele afirmou que Laércio é um protagonista das mudanças que estão ocorrendo no país nos últimos anos.

“Estamos aqui para tratar de liberação de recursos de infraestrutura, ao lado do deputado Laércio Oliveira, que tem sido um dos nossos parceiros mais importantes na Câmara Federal. Laércio tem sido protagonista nos últimos anos nas mudanças que ocorreram no nosso país e, certamente, além de ajudar Sergipe, ele tem sido um representante eficaz do Nordeste brasileiro e tem ajudado todo o Brasil, então a ele o meu reconhecimento e o meu abraço”, disse Marinho.

O ministro do Desenvolvimento Regional veio a Aracaju para assinar, ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira, o Ato de Publicação de Seleção da capital sergipana para o programa ‘Pró-Moradia’. Os recursos serão destinados para a realização de obras de urbanização das comunidades Nova Olaria, no bairro Olaria, e Recanto da Paz, no bairro Aeroporto, além da construção de 612 unidades habitacionais e melhorias em mais 755 casas, impactando significativamente na vida dos moradores.

Laércio Oliveira parabenizou o ministro pela liberação dos recursos e destacou a realização da obra que vai beneficiar uma comunidade muito carente da capital. “Os recursos serão investidos em um local que realmente precisa do poder público. Eu conheço, tenho amigos lá, e é esse olhar diferenciado do governo federal, através do ministro Rogério Marinho, e de outros recursos que estão sendo trabalhados em benefício de Aracaju e de Sergipe. Esse é o trabalho que nós realizamos, buscando benefícios para a nossa população, com clareza, eficiência e respeito aos recursos públicos”, afirmou.

Fonte e foto assessoria