POLÍCIA MILITAR REFORÇA POLICIAMENTO OSTENSIVO NO CENTRO DE ARACAJU

Polícia Militar iniciou, na manhã desta sexta-feira (08), uma ação visando reforçar o policiamento ostensivo na região do centro da capital. A operação denominada de “Expediente Operacional” conta com policiais militares que atuam no administrativo empregados na atividade fim.

A iniciativa foi referendada pelo comandante-geral, coronel Marcony Cabral, com o objetivo de assegurar a segurança da população, como também fazer com que os policias que trabalham de forma interna não percam o tirocínio do policiamento ordinário nas ruas.

O policiamento de hoje vai atender ao centro comercial de Aracaju, área da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar – 6ª CIPM, sob o comando do tenente-coronel Jorge Cirilo.

