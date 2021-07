Prefeito Edvaldo e o ministro do Desenvolvimento Regional anunciam R$ 80 milhões de investimentos para Aracaju

Aracaju será contemplada com mais de R$ 80 milhões pelo programa federal Pró-Moradia. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 9, pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ao assinarem o Ato de Publicação de Seleção da capital sergipana para o programa. Os recursos serão destinados para a realização de obras de urbanização das comunidades Nova Olaria, no bairro Olaria, e Recanto da Paz, no bairro Aeroporto, além da construção de 612 unidades habitacionais e melhorias em mais 755 casas, impactando significativamente na vida dos moradores. Após a formalização do contrato, Edvaldo e o ministro realizaram a entrega das obras de infraestrutura da avenida 12 de Outubro, rua “A” e do loteamento Expansão Siqueira Campos, no bairro 18 do Forte.

“Este é um sonho que acalento na minha alma e que hoje vejo se concretizar. São mais de R$ 80 milhões para levar melhorias e qualidade de vida a essas pessoas. Iremos resolver dois grandes problemas na nossa cidade, com a realização de duas grandes obras: a primeira é a urbanização do Recanto da Paz, perto do aeroporto, que já teve muitos projetos, mas que, agora, conseguimos torná-lo real. Lá, iremos manter as casas e faremos melhorias nas residências. Faremos drenagem, pavimentação, toda a infraestrutura necessária para que as famílias vivam com a dignidade que merecem. E a segunda obra, no São Carlos, serão 612 moradias e infraestrutura completa também. Honrarei meu compromisso com aquela comunidade. São dois presentes que o ministro veio trazer para os aracajuanos”, destacou Edvaldo.

Em seu discurso, o prefeito também reafirmou seu compromisso com a capital sergipana e reiterou que seu palanque “é Aracaju, é trazer recursos para a nossa cidade, para melhorar a vida das pessoas. Por isso, quero agradecer ao ministro Rogério Marinho pela sua amizade com Aracaju, pela capacidade que tem tido de ajudar nossa capital, nosso estado. Agradeço também ao presidente Bolsonaro, ao governo federal que efetivamente libera os recursos para nossa cidade. Esta parceria entre os entes federativos é muito importante para que possamos beneficiar a população. Este ato comprova isso e essa união de esforços é motivo de comemoração”, afirmou o prefeito.

Edvaldo também destacou a importância das obras, entregues no mesmo ato. “São obras extremamente importantes e que melhoram significativamente esta região. Os projetos também foram executados em parceria com o governo federal e somam mais de R$1,7 milhão de investimento. Assim como faremos na Nova Olaria e Recanto da Paz, executamos a infraestrutura completa da avenida 12 de Outubro, rua A e do loteamento Expansão Siqueira Campos, outro sonho que eu acalentava e que se tornou realidade. Fico muito emocionado quando entrego obras como estas porque sei o impacto que elas causam na vida dos aracajuanos. É mais dignidade, mais qualidade de vida”, enfatizou.

O ministro Rogério Marinho elogiou a capacidade da Prefeitura e ressaltou que “o governo federal acredita em administrações sérias, como a de Aracaju, que direciona recursos para quem mais precisa”. “O prefeito tem sido um parceiro importante, tem buscado alternativas para enfrentar esta escassez de recursos públicos e tem tido uma equipe técnica capacitada que, junto com os técnicos do nosso ministério, tem propiciado parcerias que tem beneficiado a população de Aracaju. Por isso, fico feliz de estar aqui, tratando da revitalização do programa que beneficiará uma população com fragilidade do ponto de vista social. É uma demonstração da parceria que o governo federal tem tido com Aracaju, pela iniciativa do prefeito, da bancada, que têm sido proativos”, disse o ministro.

Marinho também salientou que o governo federal “tem tido uma experiência de excelência com Aracaju”. “A gestão é extremamente competente. Dá para ver na cidade o excelente trabalho que o prefeito executa. Os recursos que são aplicados aqui, são aplicados com celeridade, regularidade e, sobretudo, com eficácia. Por isso, temos voltado sempre com novas parcerias. Para esta seleção, especificamente, as tratativas burocráticas já foram realizadas, estamos assinando hoje o contrato. Então, a expectativa é iniciarmos as obras tão logo a Prefeitura finalize a parte de licitação. Serão mais de 1.300 moradias, além de todo o trabalho de saneamento e infraestrutura”, ressaltou.

Também presente no ato, o secretário Nacional de Habitação, Alfredo Santos, reconheceu os esforços da Prefeitura para acabar com o déficit habitacional e elogiou o trabalho que tem sido feito na capital sergipana. “Atos como este, de iniciativa da gestão municipal, merecem todo o reconhecimento. É uma grande parceria com o governo federal para atacar um dos principais problemas do país, que é o déficit habitacional. A inovação do programa Casa Verde e Amarela é que não apenas constrói casas para quem não tem, mas também para aquele cidadão que tem sua residência e precisa de melhorias. A Prefeitura de Aracaju demonstra sua sensibilidade social nesta parceria e merece muito destaque. É um exemplo a ser seguido”, elogiou.

Os projetos de urbanização serão realizados a partir da seleção de Aracaju para o programa Pró-Moradia. Na comunidade Nova Olaria, no bairro Olaria, serão investidos R$ 55.981.478,10, sendo R$5.995.200,00 de contrapartida do Município. No local, serão construídas 612 unidades habitacionais, garantindo moradia digna às famílias que residem na comunidade. O projeto também inclui regularização fundiária, esgotamento sanitário, pavimentação de vias e instalação de equipamentos de lazer.

No Recanto da Paz, localizado na avenida Júlio César Leite, no bairro Aeroporto, o investimento será de R$ 32.822.544,12, sendo R$2.102.500,00 de contrapartida do tesouro municipal. Além de infraestrutura completa, também serão realizadas melhorias nas residências, beneficiando 755 famílias que passarão a viver com mais dignidade. Assim como na comunidade Nova Olaria, também faz parte do projeto esgotamento sanitário, pavimentação, regularização fundiária, entre outras melhorias.

Além de formalizar a seleção de Aracaju para o Pró-Moradia, o prefeito Edvaldo Nogueira e o ministro Rogério Marinho inauguraram as obras de infraestrutura da avenida 12 de Outubro, Rua A e loteamento Expansão Siqueira Campos, no bairro 18 do Forte, zona Norte de Aracaju. Executados em parceria com o governo federal, os projetos resultam de um investimento superior a R$ 1,7 milhão.

Na avenida 12 de Outubro e rua “A”, foram implantados 465 metros de tubulação para drenagem pluvial e 32 metros de rede de esgotamento sanitário. As vias também receberam pavimentação asfáltica. Além disso, foram construídas calçadas, melhorando a acessibilidade dos locais, e foram implantados 900 metros de meios-fios.

No loteamento Expansão Siqueira Campos, a obra estruturante incluiu a urbanização da travessa José Mendes dos Santos e das ruas “B”, “V”, Bruna Mayara Lopes dos Santos, e trechos das ruas Bahia e vereador João Claro. Foram implantados 755 metros de rede de esgotamento sanitário, estação elevatória, 70 metros de drenagem pluvial e aplicadas 30 toneladas de asfalto nas vias, resolvendo os problemas de saneamento básico na localidade. Também foram construídas calçadas com rampas, em todas as ruas, garantindo acessibilidade aos moradores.

