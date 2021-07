Prefeitura de Aracaju começa a vacinar população em geral contra influenza

Nesta sexta-feira, 9, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), seguindo as orientações do Ministério da Saúde, começou a vacinar contra a gripe toda a população a partir dos seis meses de idade.

Na capital sergipana, a campanha de imunização contra influenza teve início em abril e já vacinou 53% das pessoas dos grupos prioritários. De acordo com o coordenador e médico da Rede de Atenção Primária (Reap), William Barcelos, o inverno é um período crítico no que diz respeito às doenças respiratórias, o que aumenta a importância de atualizar o cartão vacinal com a dose contra influenza.

“É no inverno quando há um aumento da incidência de doenças como rinite, sinusite, gripes e resfriados, além de infecções respiratórias, principalmente em crianças e idosos. Com isso, os cuidados durante este período devem ser reforçados. Devido à pandemia, é necessário ter ainda mais cautela para prevenir as síndromes gripais”, explica.

William destaca que as pessoas que já têm rinite ou sinusite devem ficar atentas, pois a própria condição climática facilita o aumento dos sintomas gripais. “É importante ter cuidado para evitar o surgimento de bolores e fungos, que podem piorar ainda mais para quem já apresenta algum problema respiratório. Também é fundamental se vacinar contra a gripe, respeitando o intervalo de 15 dias caso tenha tomado a vacina contra covid”, orienta.

Intervalo das doses

É necessário um intervalo mínimo de 15 dias entre a dose da vacina da covid-19 e a da influenza. Como as duas campanhas estão ocorrendo ao mesmo tempo, a orientação do Ministério da Saúde é que, nos grupos prioritários, a dose contra a covid-19 seja administrada antes. A vacina da influenza não faz parte do calendário vacinal, isso significa que a oferta desse imunizante acontece apenas durante a campanha anual.

Pontos de vacinação

As pessoas devem compareçam aos pontos de vacinação levando um documento de identificação com foto e CPF, comprovante de residência e o cartão de vacina.

Confira os pontos que estão vacinando contra a influenza, funcionando das 8h às 16h: Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Grageru) e nas UBSs Antonio Alves (Atalaia); João Bezerra (Areia Branca); Niceu Dantas (Mosqueiro); Dona Jovem (Industrial); Augusto Cesar Leite (Conj. Santa Tereza); Elizabeth Pita (Santa Maria); Oswaldo Leite (Santa Maria); Celso Augusto Daniel (Santa Maria), Humberto Mourão (São Conrado); Fernando Sampaio (Ponto Novo); Maria do Céu (Centro); Ávila Nabuco (Médici); Madre Tereza (Jabotiana); Porto Dantas (Porto Dantas); Carlos Fernandes (Lamarão); José Quintiliano (Santo Antônio); Renato Mazze Lucas (Santos Dumont); José Calumby (Jardim Centenário); Fernando Sampaio (Castelo Branco); João Cardoso (José Conrado de Araújo); Walter Cardoso (Veneza), Lauro Dantas (Bugio).

Foto: Marcelle Cristinne