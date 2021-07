Prefeitura de São Cristóvão prorroga inscrições para o Bolsa Atleta 2021

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), informa que o prazo para inscrições no Programa Bolsa Atleta 2021 foi prorrogado. Os atletas (adultos), estudantis e paratletas do município, que estejam em plena atividade esportiva, poderão se inscrever até o dia 17 de julho. Devido à pandemia, o recebimento da documentação acontecerá apenas pelo e-mail bolsaatleta@saocristovao.se.gov.br.

Ao todo serão 16 vagas, previstas na Lei Orçamentária Anual, com o foco em incentivar o desenvolvimento esportivo de alto rendimento. Para este ano, o custo estimado da verba que será investida nos Bolsa Atleta será de R$109.200,00, referentes às parcelas que serão pagas aos selecionados pelos próximos 12 meses. Segundo a secretária interina da Semel, Paola Santana, “a ampliação do prazo visa dar oportunidade de mais atletas e paratletas se inscreverem, e para inserir atletas de modalidades não olímpicas”, detalhou.

O edital completo está disponível no site da Prefeitura, no banner “Bolsa Atleta”. Os interessados também poderão solicitar o edital através do e-mail: bolsaatleta@saocristovao.se.gov.br. Nos casos de dúvidas entre em contato pelo telefone (79) 99152-1309.

Quem pode participar do Bolsa Atleta?

A convocação destina-se aos atletas municipais, estudantis e paratletas que estejam em plena atividade esportiva. Desta forma poderão participar do edital os atletas sancristovenses com idade de 18 a 60 anos (sendo disponibilizadas quatro bolsas no valor mensal de R$ 1.000,00). Já na categoria estudantil poderão se inscrever jovens de 12 a 17 anos (serão disponibilizadas nove bolsas com valor mensal de R$ 400,00). Para os paratletas serão três (3) vagas no valor mensal de R$ 500,00.

O Programa Bolsa Atleta, de que trata a Lei nº 312/2017, é um benefício concedido pela Prefeitura Municipal de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), regulamentado pelo Decreto nº 158/2019.

Cronograma

Inscrições (até 17/07/2021)

Resultado Preliminar (21/07/2021)

Recursos (22/07/2021 a 26/07/2021)

Resultado Definitivo (28/07/2021)

Homologação dos Resultados (04/08/2021).

