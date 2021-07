Projeto de Lei do vereador Anderson de Tuca é aprovado por unanimidade

Na sessão ordinária desta quarta-feira (7), o Projeto de Lei nº 74/2018, de autoria do vereador Anderson de Tuca (PDT), foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares na redação final. O Projeto consiste em destinar o valor retido em multas no uso indevido das vagas de estacionamento para idosos e deficientes para instituições de caridade do município de Aracaju.

Durante a tramitação, foi inserida uma emenda que define que as instituições receberão o benefício em uma única parcela no dia 30 de dezembro de cada ano.

“Esse projeto trará benefícios para as instituições que necessitam. Faremos um bom uso do dinheiro público, beneficiando ambas as partes”, disse Tuca.

Moção de Aplausos

Também na sessão desta quarta-feira, foi aprovada a moção de aplausos da autoria do vereador Anderson de Tuca, que parabeniza e agradece ao Grupo Fasouto pela parceria na aquisição de cestas básicas.