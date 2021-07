RioMar e Jardins oferecem roteiro gastronômico, para celebrar o Dia Mundial da Pizza

Neste sábado, 10 de julho, é dia de celebrar a pizza. De origem italiana, a iguaria ganhou o mundo e até uma data especial para ser homenageada. Trazida ao Brasil pelos imigrantes vindos da Itália, a pizza passou por algumas adaptações para conquistar o paladar dos brasileiros.

Hoje, segundo levantamento realizado pela Pesquisa de Orçamentos Doméstico – POF –, o Brasil é o segundo país do mundo no ranking de consumo de pizzas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Por aqui, mais de um milhão do alimento é consumido por dia.

O petisco está presente em diversas ocasiões: desde aniversários aos jantares mais românticos, animando o encontro entre amigos ou como lanche preferido das noites de domingo. Segundo pesquisa realizada pela Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, no país, a pizza de calabresa é a queridinha dos brasileiros, seguida pelos sabores portuguesa e frango com catupiry.

Dia da Pizza nos shoppings RioMar Aracaju e Jardins

O RioMar Aracaju e o Shopping Jardins vão dedicar o sábado inteiro para que os amantes da iguaria possam comemorar a data do melhor jeito: saboreando deliciosas pizzas!

Os dois shoppings prepararam um roteiro saboroso para o cliente aproveitar as promoções e variedades oferecidas nos restaurantes Sapore, La Brasa, Austrália, Companhia da Pizza, Oven, Quanto Prima e Va Bene.

No RioMar, um cardápio de delícias pode ser desfrutado durante todo o dia nos restaurantes Sapore Grill e La Brasa. Já na plataforma digital RioMar Aracaju Online, o cliente faz os pedidos e aprecia o alimento no conforto de casa. Portuguesa, margherita, calabresa e brigadeiro são algumas das opções para celebrar o Dia da Pizza.

No Shopping Jardins, a iguaria pode ser saboreada no restaurante Austrália, Companhia da Pizza, Oven, Quanto Prima e Va Bene. E acessando a plataforma Shopping Jardins Online, algumas dessas delícias chegam bem rápido na casa ou escritório do aracajuano. Pizza dundee de diferentes sabores, combo com duas pizzas grandes e refrigerante, piadinas, calzones, pizzas artesanais de calabresa, marguerita e diversas outras coberturas integram o menu de delivery.

Os canais de e-commerce dos shoppings RioMar e Jardins atendem a todos os bairros de Aracaju e estão operando com frete grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega é estimado em uma hora para as refeições e de 2 horas para os produtos. Vale lembrar que é possível colocar produtos de lojas diferentes em um mesmo pedido.

Foto: Divulgação

Da assessoria