Rodrigo Valadares participa de Encontro JTCC e motiva jovens de direita no Brasil

Cumprindo agenda parlamentar em Brasília, o deputado estadual e presidente estadual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Rodrigo Valadares, participou, na noite da última terça-feira (6), da reunião de líderes com os jovens presidentes estaduais da Juventude Trabalhista Cristã Conservadora (JTTC). O encontro ficou marcado também pela presença do Presidente Roberto Jefferson, da Vice-presidente Graciela Nienov e do Presidente Nacional da Juventude, Pedro Chaves.

Na oportunidade, Rodrigo contou a sua história política aos jovens, impulsionando-os a ir em busca de seus objetivos e contribuindo para o fortalecimento do partido, através de uma palestra acerca dos “Desafios dos Jovens de Direita no Brasil”.

No seu depoimento, o parlamentar fez uma viagem no tempo de 2014 à 2018. Ele conta que 2014 foi um ano difícil, quando ocorreu o acidente que vitimou seu pai e Eduardo Campos, candidato a presidente na época, e junto com eles se foi o seu sonho político. Entretanto, durante a sua caminhada, aprendeu a olhar com os olhos da fé e conseguiu chegar aonde está.

“Eu não me limitei às circunstâncias que eu vivi. Olhei pelos olhos da fé… se você não imagina onde vai chegar, por mais impossível que pareça, você nunca vai chegar lá. Isso é uma realidade que eu vivi e que eu sei que funciona. Se vocês querem realizar um sonho pessoal e nós queremos realizar um sonho coletivo de ter um partido gigante, o maior partido conservador da América Latina, só depende de uma coisa chamada olhos da fé”, declarou.

Foto assessoria

Por Luísa Passos