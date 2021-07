SAÚDE DISTRIBUI AS VACINAS CONTRA A COVID, 15 HORAS APÓS A CHEGADA EM SERGIPE

Em tempo recorde, apenas 15 horas após as novas remessas de vacinas chegarem a Sergipe, a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria de Estado da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou a distribuição para os municípios do Estado. A agilidade no processo faz parte do compromisso da SES, objetivando que a vacinação siga avançando.

As remessas recebidas no final da tarde da última quinta, 08, pelo Ministério da Saúde contém dois lotes com 22.230 doses da Pfizer e 11.200 da Coronavac, totalizando 33.430 doses. As doses foram repassadas para as regionais de saúde e, segundo a enfermeira do Programa de Imunização da SES, Ana Beatriz Lira, o lote da Coronavac será dividido para primeira e segunda dose e o lote da Pfizer para primeira dose. “Nossa equipe trabalha com a missão de enviar as vacinas o mais rápido possível sempre observado todos os protocolos de controle de qualidade”, disse Lira.

Sergipe já recebeu do Ministério da Saúde 1.382.850 doses de vacinas. Com essas duas novas remessas, os números sobem para 1.416.280 doses. Foram enviadas para os municípios sergipanos 1.263.015 doses. Foram aplicadas em primeira dose 858.193, em segunda dose 262.637 e em dose única 24.622.

As informações detalhadas sobre a vacinação em Sergipe podem ser acessadas no site: https://sergipecontraocorona.net.br/inicial-vacinas. No hotsite é possível conferir os boletins diários, dados por município, doses recebidas, distribuídas e aplicadas em Sergipe.

Fonte e foto assessoria