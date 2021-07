Sergipanos  agora tem onde degustar a melhor Parrilha do Brasil,l quando forem a PE

Os sergipanos agora tem onde degustar a melhor Parrilha do Brasil,l quando forem a Pernambuco, o Faaca Burger e Parrilla chega ao Shopping Guararapes, pertinho da praia de Piedade, orla hoteleira.

A inauguração deve acontecer no segundo semestre deste ano e terá um investimento de R$ 800 mil

A partir do segundo semestre de 2021 ficará ainda mais fácil saborear os famosos produtos do Grupo Faaca. A terceira unidade da marca Faaca Burger e Parrilla está sendo construída no Shopping Guararapes, em Piedade. O empreendimento prevê um investimento de R$ 800 mil, além de gerar 15 novos empregos diretos e 25 empregos indiretos.

Com uma proposta diferente do conhecido Faaca Boteco e Parrilla, a franquia Faaca Burger e Parrilla oferece smash, dog faaca e milkshake. Hambúrgueres feitos na parrilla, sobremesas e um menu reduzido de carnes também fazem parte do cardápio.

Para o fundador do Faaca, Bruno Carrazzone, a inauguração da nova unidade é mais um passo importante para a marca. ” No Brasil só temos uma unidade e fica em Casa Forte. Ou seja, uma distância muito grande para quem mora em Piedade e/ou frequenta o Shopping Guararapes. Com a inauguração dessa unidade, esperamos estar ainda mais perto dos nossos clientes, oferecendo nossos produtos de qualidade e com o padrão Faaca que todo mundo conhece, gosta e confia. Além de sermos mais uma opção para os turistas que se hospedam pela região” declara.

“Recebemos a operação do Faaca com muita alegria e satisfação. A marca agrega valor ao nosso mix e proporciona mais uma opção qualificada de refeição para os nossos clientes. A expansão do grupo para outros estados é a mostra do ótimo produto que possamos a ofertar”, comenta Newton Souza, superintendente do Shopping Guararapes.

O Grupo Faaca está presente em três estados do Nordeste e em Lisboa, capital de Portugal. Além do Faaca Boteco e Faaca Burger, existe a marca Açougue Faaca. Ao todo, são 13 operações em funcionamento. Para mais informações, acesse o site www.grupofaaca.com.br ou @faacaburger .

Foto: Armando Artoni/Caderno1

Da assessoria