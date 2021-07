Vereador Sávio entrega indicações de bairros da zona norte ao presidente da Emurb

O vereador Sávio Neto de Vardo (PSC) tem percorrido, desde o início do mandato, diversas comunidades da capital para dialogar com moradores, acolhendo suas pautas. Na última quarta-feira, 7, parlamentar esteve com o presidente da Emurb para entregar diversas indicações para bairros da zona norte da cidade.

Dentre as indicações, Sávio destacou ao gestor a necessidade urgente de uma construção e reparo de um muro de contenção existente no bairro Cidade Nova. O vereador explicou que parte do muro caiu há dois e outra parte ameaça cair, já apresentando rachaduras.

Outra importante pauta apresentada pelo parlamentar foi a reforma de duas praças no bairro América. Uma luta desde o início do mandato. Para Sávio, as reformas são fundamentais, pois se trata de emprego, renda, cultura e valorização da comunidade.

“Trago essas demandas aqui, pois sou representante deste povo, que tanto nos procura para buscar melhorar um pouco as suas vidas. É nosso papel e dever”, salientou o vereador, que também apresentou indicações de melhorias para recuperação asfáltica em vias do bairro 18 do forte, Japãozinho e Cidade Nova; além de solicitar manutenção de iluminação no bairro América.

“Entrego e agora vamos cobrar ao Ferrari a solução desses problemas. Ele, como sempre, atencioso e disponível às demandas que trazemos. Fico feliz em saber que, por meio do nosso mandato, os aracajuanos celebram conquistas para as suas comunidades”, expressou Sávio.

Por Marcos Simões

Assessoria de imprensa do vereador