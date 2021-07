A partir deste sábado, eventos capacidade até 300 pessoas são liberados em Sergipe

A partir deste sábado (10), estão liberados para funcionar alguns eventos limitados à capacidade de 200 pessoas em ambientes internos e de 300 pessoas em ambientes externos. Os eventos estavam suspensos no estado deste março, em virtude do aumento de casos e mortes por causa do novo coronavírus.

A decisão é do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), após informar que estão autorizados a realização presencial de eventos técnicos, científicos, corporativos, condominiais, comerciais, culturais e sociais, casamentos, aniversários, formaturas e similares.

Com isso, ficou decidido pelo Comitê que nos dias com toque de recolher: entre 05h e 21h; – Nos dias sem toque de recolher: sem restrição de horário.

Fica proibido eventos de lazer coletivo, shows, blocos e micaretas.