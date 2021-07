ARACAJU JÁ VACINOU MAIS DE 45% DA POPULAÇÃO ARACAJUANA CONTRA COVID-19

Nesta sexta-feira, 9, a Prefeitura de Aracaju deu continuidade à imunização contra a covid-19 na capital, vacinando gestantes e puérperas com a primeira dose, e aplicando a segunda dose nos grupos que já cumpriram o intervalo necessário para completar o esquema vacinal. O balanço do dia totalizou 827 vacinados, fazendo com que o município alcançasse a marca de 299.630 pessoas vacinadas, o equivalente a mais de 45% da população.

Com atendimento exclusivo, gestantes e puérperas estão sendo vacinadas no Auditório Antônio Vieira Neto, localizado na Praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos. Já as pessoas que estão aptas a receber a segunda dose, podem recebê-la nos seguintes pontos: UBS Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), UBS Manoel de Souza Pereira (Jabotiana), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral) e UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo). O auditório e as unidades funcionam das 8h às 16h.

Para receber a segunda dose é necessário apresentar documento de identificação com CPF, comprovante de residência de Aracaju e o cartão de vacina onde a primeira dose foi registrada. O drive-thru, montado no Parque da Sementeira, também está aplicando D2, mediante apresentação de cartão de vacinação e comprovante de residência, sem necessidade de código de validação, e está aberto das 8h às 17h.

Importância da segunda dose

Vacinada no drive thru do Parque da Sementeira, a senhora Neila Cardoso falou o quanto essa vacina significa para ela. “Perdi a minha mãe, que não teve a oportunidade de tomar a vacina, e considero muito importante que as pessoas venham tomar a primeira e a segunda dose. A doença está aí, chegando novas variantes, e a gente tem que se proteger com todos os recursos possíveis”, alertou.

Na UBS Oswaldo de Souza, o senhor Heribaldo Couto, 62 anos, também garantiu seu esquema vacinal. “A gente tem que se proteger sempre, e vir tomar a segunda dose é necessário. Sabemos que esse vírus não é brincadeira e eu fiquei atento ao meu cartão para comparecer no prazo e completar a vacinação. Sinto-me aliviado, mesmo sabendo que é preciso aguardar a produção de anticorpos e seguir utilizando a máscara, porque é nos prevenindo que conseguiremos evitar o pior”, considerou.

Atuando na área da saúde, Roselange Vieira dos Santos, 39 anos, buscou sua segunda dose na UBS Edézio Vieira de Melo. “É importante se prevenir e caso a pessoa seja infectada, a doença não agrava tanto. Como trabalho em hospital e tive covid duas vezes, sendo que na segunda precisei de atendimento hospitalar, sempre procurei me cuidar. Depois da vacina sigo me cuidando, e agora, mais tranquila”, disse.

Retomada da primeira dose

A Prefeitura de Aracaju retomará a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19, neste fim de semana, e avançará na imunização dos aracajuanos, com a inclusão de todos os cidadãos de 34 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta sexta-feira, 9, através das suas redes sociais.

O público poderá ter acesso ao imunizante nos postos itinerantes, instalados no Parque da Sementeira e na sede do 28º Batalhão de Caçadores, ou em um dos nove pontos fixos. A administração municipal também dará prosseguimento à imunização das grávidas e puérperas, sem comorbidades, acima de 18 anos.

Informações e foto SMS