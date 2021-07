Aracaju vacina contra covid-19 pessoas com 34 anos neste final de semana. Veja os locais

A secretaria municipal de saúde de Aracaju informa que a partir deste sábado (10) pessoas com 34 anos podem receber a primeira dose do imunizante nos drives-thru do Parque Augusto Franco (Sementeira) e do 28BC e em nove pontos fixos pela cidade.

No domingo (11) e segunda (12) também serão dias exclusivos para a vacinação desta faixa etária na capital. Pessoas que fazem 35 anos até a próxima segunda-feira (12) e não se vacinaram na faixa etária anterior também podem ser vacinadas dentro do grupo do atual.

O público poderá ter acesso ao imunizante nos postos itinerantes, instalados no Parque da Sementeira e na sede do 28º Batalhão de Caçadores, ou em um dos nove pontos fixos.

Confira os pontos de vacinação:

UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); Igreja Nossa Senhora de Guadalupe (bairro Porto Dantas); UBS Joaldo Barbosa (bairro América); Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro Santo Antônio); Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves).