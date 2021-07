Bandidos assaltam ônibus com 45 turistas de Aracaju, em Alagoinhas, e frustram viagem a Morro de São Paulo (BA)

Um passeio turístico interrompido de 45 sergipanos foi interrompido em menos da metade do caminho, na quinta-feira (08), por volta da meia noite. Os turistas eram de Aracaju e viajavam de ônibus para passar o final de semana no Morro de São Paulo, na Bahia.

Ainda no município de Alagoinhas, em plena rodovia, o ônibus foi abordado por quatro assaltantes, que desviaram o veículo para uma estrada vicinal e cometeram assalto a todos eles, sem atingir a nenhum. Todos os bandeiras tiveram armas apontadas para eles, e os assaltante levaram dinheiro, celulares, roupas e aparelhos de som, liberando o veículo em seguinda, enquanto fugiam por um matagal.

Segundo um policial civil da Delegacia de Alagoinhas, esse tipo de assalto a ônibus acontece sempre na região, por uma quadrilha que ainda não foi presa, apesar de buscas realizadas nas áreas, geralmente quando esse tipo de ação marginal acontece. A mesma fonte disse que os bandidos não tratam suas vítimas com violência, mas geralmente o assustam com atos como atirar no parabrisa do veículo, para que sejam obedecidos.

Na sexta-feira pela manhã todos os passageiros que sofreram o assalto foram à Delegacia de Polícia de Alagoas, onde registraram Boletim de Ocorrência (BO) e foram liberados para retornar à Aracaju. Segundo o policial, todos estavam amedrontados, sem bagagens e resolveram retornar a Aracaju imediatamente.

Os passageiros não deram sinais de como seriam os assaltantes, para uma possível identificação, porque receberam ordens para não olhares seus rostos. Segundo o policial, algumas buscas foram feitas, até o momento sem êxito, “porque geralmente esse bandidos atuam em vários pontos da rodovia e se dispersam imediatamente.