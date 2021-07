CUFA Sergipe faz parceria com o empresário Teixeira e rede Rio FM

O empresário Teixeira é o mais novo parceiro da CUFA em Sergipe, onde firmaram a parceria com o objetivo de ajudar ao próximo.

Na última segunda-feira (28), a CUFA realizou a entrega de “Cestas Básicas” na Ilha de São Pedro à família dos Índios Xokós.

A entrega foi possível através da parceria firmada com o empresário Teixeira, que disponibilizou o transporte para todos os meses trazer as Cestas Básicas de Aracaju até o município de Porto da Folha.

O projeto da CUFA é representado no sertão sergipano, através do coordenador Erivaldo Júnior e a professora Gizélia que agradecem a atenção e parceria do empresário Teixeira.

CUFA

Central Única das Favelas

Grupo Teixeira e Rede Rio FM

Da assessoria