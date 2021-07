DHPP E CIOPAC PRENDEM AUTOR DE HOMICÍDIO MOTIVADO POR BRIGAS DE TORCIDA

Uma briga entre dois vizinhos, torcedores de times rivais, terminou em tragédia, no mês de março. O pedreiro João Vieira de Lima, de 59 anos, foi atropelado e esfaqueado pelo vizinho, que estava sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, logo após o crime. Na tarde desta sexta-feira (09), o autor do homicídio foi preso em Porto da Folha, sertão sergipano, em uma ação conjunta do DHPP e da Companhia de Operação em Área de Caatinga (Ciopac), da Polícia Militar de Sergipe.

O crime aconteceu no cruzamento das ruas Riachão e Estância, no bairro Cirurgia, região central da capital sergipana. A vítima chegou a ser socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital.

As investigações confirmaram que desavenças entre torcidas da capital teriam sido a motivação para o crime. Depois de praticar o crime, o investigado fugiu. Com o avançar das investigações, foi pedida a prisão preventiva dele, autorizada pelo Poder Judiciário.

O DHPP recebeu denúncia de que ele estava escondido num Sítio em Porto da Folha e pediu apoio à equipe da Ciopac, que também já o procurava naquela região. Ele foi localizado e conduzido à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória. Com ele, as equipes apreenderam uma porção de maconha. O autor do crime será encaminhado para Aracaju, a fim de ser interrogado e posto à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP