Gilmar Carvalho insiste: “Governador receba comissão da `Polícia Unida`”

O deputado Gilmar Carvalho, como não foi atendido no primeiro ofício encaminhado ao governador do Estado Belivaldo Chagas, fez novo apelo para que o chefe do Executivo receba a comissão da “Polícia Unida”.

O parlamentar explicou que o grupo quer conversar para chegar a uma solução dentro das condições financeiras do Estado acerca do adicional de periculosidade, pleiteado pelos membros do Movimento Polícia Unida que é um direto assegurado nas Constituições Federal e Estadual.

No ofício, Gilmar reforça: “Eu gostaria de participar do encontro, mas se continuar sendo proibido de participar da conversação, entenderei plenamente”.

Por Assessoria Parlamentar.