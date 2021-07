CRIADO COMITÊ GOVERNANÇA  PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE EXCELÊNCIA

Meg-Tr é modelo de excelência que tem como objetivo contribuir com o aumento da maturidade de gestão e governança no âmbito dos órgãos que operam recursos oriundos das transferências da União

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 09, a portaria nº 1877 que institui e nomeia os membros do Comitê de Governança e Gestão para implementação do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-Tr), operacionalizadas por meio da plataforma +Brasil.

O Meg-Tr é um modelo de excelência que tem como objetivo contribuir com o aumento da maturidade de gestão e governança no âmbito dos órgãos que operam recursos oriundos das transferências da União, aprimorando a efetividade na entrega de valor público à sociedade brasileira.

Segundo o secretário de Administração George Trindade, o Comitê de Governança e Gestão prevê a participação de eventos e realização de cursos de capacitação para a implementação do MEG-Tr; aplicação anual do Instrumento de Melhoria da Gestão das Transferências da União – IMG-Tr; promover reuniões de planejamento e de consenso para aplicação do IMG-Tr e demais ações necessárias para a concretização do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União no âmbito da Sead.

O Comitê de Governança e Gestão é representado pela presidente Ana Carina Menezes Cantanhêde Moreira e pelos membros do Comitê de Aplicação, Iêda Ketilly de Lima Oliveira e Dulce Santana Guimarães.

A participação neste Comitê não ensejará remuneração de qualquer espécie aos servidores membros e é considerada como serviço público relevante.

