Luciano Bispo põe seu nome para vice e se dispõe a somar a chapa majoritária do grupo

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), concedeu, neste sábado (10) entrevista a uma rede de rádios no sertão, pelo ex-deputado Heleno Silva (Republicanos). Disse que tem certeza de que seu nome soma numa chapa majoritária e que está disposto e tem interesse de ser candidato a vice-governador na chapa liderada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).

Luciano Bispo deixou claro que é um homem de grupo e que tem total confiança nessa coordenação política que tem o comando de Belivaldo Chagas, acrescentando que o grupo tem bons nomes para disputar o Governo do Estado em 2022 e acrescentou que se for o indicado para vice-governador vai saber escutar, dialogar e será parceiro do nome que ele compor para ser o vice.

O deputado Luciano Bispo destacou o trabalho que Belivaldo Chagas realiza no Estado nesse tempo de pandemia, acrescentando que o governador respeitou todas as decisões do Comitê Técnico Científico, mostrou muito equilíbrio e admitiu que Belivaldo se destaca, por estar equilibrando as finanças do Estado, pagar os servidores em dia, recuperar a malha viária e se preocupar com o desenvolvimento de Sergipe.

Luciano tem seu nome colocado a vice e deixa claro: “sou um nome que soma”, pela credibilidade e experiência. Luciano Bispo passou oito anos como presidente da Assembleia Legislativa e conduziu o seu trabalho sem fazer distinções entre aliados e adversários, respeitando a posição política de todos eles, tanto que uniu a todos dentro do que cada um defende, sem qualquer tipo de exclusão, por respeito ao mandato que cada um conquistou juntou ao povo.