Mais um poste de energia elétrica é atingido e fica comprometido, após um veículo Corolla bater neste sábado (10) em frente a Pede Açaí, na curva do Iate, localizado na avenida Beira Mar em Aracaju.

A frente do veículo ficou parcialmente destruída e as informações são de que o motorista fugiu do local.

Com informações de Gordinho do Povo