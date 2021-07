SES REGISTRA 633 CASOS DE COVID-19  E MAIS  OITO ÓBITOS NESTA SEXTA-FEIRA

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta, 09, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 633 casos e oito óbitos que estavam em investigação e foram confirmados. Em Sergipe, 268.229 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.794 morreram. Até o momento, 251.350 pacientes foram curados.

As oito mortes foram: uma mulher, 78 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 89 anos, de Malhador, com hipertensão; um homem, 49 anos, de Aracaju, com insuficiência renal aguda; um homem, 68 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 25 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 58 anos, da Barra dos Coqueiros, com diabetes, hipertensão e obesidade; uma mulher, 86 anos, de Aracaju, com diabetes, hipertensão e Alzheimer; um homem, 80 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes neoplasia e doença pulmonar obstrutiva crônica.

Foram realizados 552.831 exames e 284.602 foram negativados. Estão internados 361 pacientes, sendo que no serviço público são 120 em leitos de UTI (adulto), zero na UTI neonatal/ pediatria e 118 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 238. Já nos leitos do serviço privado estão internados 70 pessoas na UTI adulta, um na UTI neonatal/ pediatria e 53 em leitos clínicos, totalizando 123. Mais seis óbitos estão em investigação. Ainda aguardam resultados 587 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 923.232 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 888.144. Referente à segunda dose, foram distribuídas 328.913, sendo aplicadas 280.687. Além disso, do total de 38.700 doses únicas distribuídas aos municípios, foram aplicadas 32.867