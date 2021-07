UMESC apoia o retorno às aulas no município de São Cristóvão

A União Municipal dos Estudantes de São Cristóvão vem por meio desta nota informar que apoia o retorno às aulas presenciais no município.

Em sua justificativa, apontou que, segundo pesquisa realizada pela Unicef, 1 em cada 3 alunos tem problemas com a Internet. Desta forma, conclui-se que as aulas presenciais é de extrema importância para formação igualitária de todos os alunos São-cristovenses.

Além disso, os alunos têm direito à convivência, previsto no no ECA no Art. 19, onde afirma que a criança que não frequenta o ambiente escolar não aprende a conviver com as diferenças. Nesse sentido, é necessário trazer os alunos para a sala de aula e garantir a saúde mental deles, respeitando os protocolos sanitários.

Quadro da COVID-19 em Sergipe:

Em Sergipe, temos queda de casos, óbitos e internações do covid-19, e com a vacinação de todos os professores acima de 18 anos que atua na educação de São Cristóvão, o ambiente se torna propício para o retorno às aulas

Por. Nelio Miguel Jr

Presidente da União Municipal dos Estudantes de São Cristóvão