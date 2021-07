Vereador de Estância solicita reforma da rodoviária Paulo Barreto de Menezes

O Vereador Artur Oliveira apresentou, na Sessão do último dia 06, Requerimento ao Diretor-Presidente do DER – Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária, o senhor Carlos Alberto dos Santos Araújo, para que acionando a sua cívica vontade de gestão e entendimento de premente interesse público, promova meios e ações orçamentárias para atender à reforma do piso, revestimento com pintura e das instalações elétricas do Terminal Rodoviário Paulo Barreto de Menezes de Estância, município que é a cidade polo de referência do Território Sul de Sergipe.

No seu ato legislativo, o parlamentar ressalta que o importante e estratégico Terminal Rodoviário foi inaugurado em 1974, portanto tem 47 anos de instalado, e mesmo passando há alguns anos por uma reforma que se arrastou com uma lentidão tão impactante na funcionalidade do espaço que precisou de acompanhamento provocado junto ao Ministério Público e, ao seu término, não contemplou as demandas gritantes para a razoável operacionalidade da estação de passageiros, agora necessita com urgência da intervenção do Governo do Estado.

Com certeza, uma demanda que atende aos agentes de negócios povoadores do terminal e aos anseios da população em geral.

Fonte e foto assessoria