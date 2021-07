Nos dias de hoje, a internet se tornou um local de fácil acesso e está a mão de todas as pessoas em seus smartphones. Isso causou uma “explosão demográfica” online e milhões de usuários estão diariamente navegando e entrando em contato com outras pessoas e empresas que oferecem seus serviços.

Assim, estamos deixando aqui uma lista com 5 formas comprovadas de ganhar dinheiro na internet.

01. Google Adsense

Você com certeza já entrou em sites onde espalhados por eles estão aqueles banners ou propagandas ou então aqueles vídeos de alguns segundos no Youtube antes do conteúdo que você escolheu ver. Então estes anúncios são do Google Adsense.

Mas ai você deve estar se perguntando, como dá pra usar isso pra fazer dinheiro na internet?

Para utilizar essa ferramenta de, é imprescindível que você tenha um site ou blog de conteúdo e que ele atinja alguns parâmetros básicos de qualificação, como por exemplo, ter conteúdo e que existe uma frequência de publicações. Da mesma forma se aplica se você tiver um canal no YouTube.

Além disso, existe um ciclo de funcionamento que você precisa entender, para que as coisas comecem a funcionar e você possa ter geração de renda e recebimentos recorrentes.

Em primeiro lugar os anunciantes (empresas ou pessoas) pagam ao Google para fazerem suas campanhas e exibir seus anúncios na internet, após isso o Google começa a distribuir essas publicidades através do mundo em sites, canais do YouTube e blogs que tem assuntos relacionados usando um complexo sistema de entrelaçamento de dados, tentando alcançar o maior números de cliques possíveis dos visitantes (conversão), por último, é aqui que você entra, os donos dos sites recebem do Google parte do valor pago pelas visualizações e cliques.

Obviamente quantos mais pessoas visitando e clicando em seu site, mais você irá receber, esse trafego é gerado quando você tem conteúdo de qualidade para oferecer aos seus visitantes. Fidelizar seu visitante, seja em seu site, blog ou canal é a forma mais certa de ter renda através do Adsense.

Prós: O custo é gratuito ou quase zero, um domínio e uma hospedagem custam valores muito baixos e um canal no YouTube é de graça.

Contras: Isso leva tempo, as coisas não acontecem do dia para a noite.

Dedicação e consistência são a chave nesse tipo de negócio.

02. E-commerce

Uma boa solução para ganhar dinheiro na internet é ter uma loja on-line, isso mesmo, vender qualquer produto ou ter um nicho e se especializar nele.

Telefones, roupas, peças para computador, sapatos, joias e tudo o que você imaginar pode ser vendido pela internet. Mas lembre-se, você terá uma loja e existem obrigações de legislação e fiscais que precisam ser seguidas.

Você precisará fazer divulgação, seja ela em plataformas pagas ou usando as redes sociais. Como o item numero 01, você precisa de um trafego razoável e preços competitivos, para isso encontrar bons fornecedores para suprir sua loja é fundamental.

Existem algumas formas de você criar sua loja.

Umas delas é usar seu próprio endereço eletrônico e usar uma hospedagem capaz de suportar a sua demanda de visitas.

Outra forma é usar plataformas pagas que podem ser encontradas facilmente pela internet, como exemplo podemos citar o UolHost ou a Locaweb, sendo estes apenas exemplos, com uma simples pesquisa você pode encontrar muitas outras opções de serviços similares.

Existe ainda a opção de usar Marketplaces com infraestrutura pronta, onde você precisa apenas fazer um simples cadastro e começar a vender, temos como exemplo o Mercado LIvre.

Prós: Os custos são muitíssimo mais baixos do que abrir uma loja física.

Contras: Você precisa estar atento a todas normas e obrigações do ramo e vai precisar de tráfego, como já foi dito antes, isso leva tempo.

03. Dropshipping

Essa modalidade não é muito difundida por aqui, mas nos últimos anos vem crescendo bastante e em todos locais vem se falando disso.

Ela é parecida com ter uma loja virtual, a grande diferença é com relação a seu estoque, já que você não precisa ter um. Isso mesmo, você vira uma espécie de atravessador.

Você vai localizar os fornecedores e vender os produtos deles em sua plataforma, além disso a preocupação de entrega também não existe, já que eles também fazem essa parte.

Então, todos os custos de logística e estoque estão eliminados, você ganha com a diferença do valor do repasse.

Lembre que nem tudo são flores, você precisa fazer um acompanhamento do produtos vendidos e saber se seus clientes estão satisfeitos, para que eles voltem a comprar em sua loja.

Prós: Baixo custo, ausência de estoque e problemas de logística.

Contras: Acompanhamento constante para evitar problemas com clientes além as normas específicas do ramo.

04. Gestão de serviços online

Se você usa muito a web e tem um bom conhecimento de redes sociais e de plataformas como as já ditas nesta postagem, nada te impede de usar esse conhecimento e vender isso a novos clientes.

Muitas empresas de pequeno e médio porte não ter orçamento suficiente para pagar grandes agências, mas pode pagar a um profissional autônomo.

Com estudo e dedicação, você pode se tornar gestor de redes sociais ou administrador de pequenas lojas virtuais.

Você ainda pode negociar para receber por resultados, um percentual sobre as vendas ou por novas captações resultado do seu trabalho.

Existe também a chance de você se tornar responsável por planejamento de postagens e acompanhamento de resultados de campanhas.

Você pode começar dando uma olhada no Vintepila ou no Workana. Pesquise um pouco e verá que existem vários sites como esses para dar uma olhada e ofertar seus serviços ou ver os projetos disponíveis.

Prós: Você depende exclusivamente de você.

Contras: Você precisa de conhecimentos que talvez ainda não tenha, precisa de estudo e muita dedicação.

05 . Amazon

Todo mundo conhece a Amazon, está na lista dos 5 maiores sites de vendas da internet e ele não serve apenas para você comprar itens mais baratos, dá pra ganhar dinheiro com a plataforma.

Vai a lista do que você pode fazer dentro do site para ganhar dinheiro:

Associados: é o famoso programa de afiliados do site. Existe uma área de cadastro que após aprovado você pode escolher os itens disponíveis e começar a usar seu link de afiliado para vender e assim que a compra for finalizada entra sua comissão.

FBM: bem resumidamente é o dropshipping usando a Amazon. Você procura itens em outras lojas que são mais baratos e usa a plataforma da Amazon pra vender.

Kindle Direct Publish: gosta de escrever? ótimo, ganhe dinheiro com isso, você escreve seus próprios livros e publica na Amazon de graça. Por livro vendido você ganha um percentual em torno de 70% e ele fica na plataforma disponível para qualquer visitante. Neste caso ainda dá pra contratar um freelancer que escreva pra você.

Prós: Baixos investimentos ou nenhum.

Contras: Precisa de muito trabalho e tempo.

Então, o que podemos tirar de tudo isso?

Existem várias formas de se ganhar dinheiro com a internet, todos eles estão ao seu alcance e em sua maioria precisam de pouco ou quase nenhum investimento.

Tenha em mente que qualquer atividade dessa deve ser levada a sério, elas envolvem obrigações e normas, mesmo publicidades online devem seguir normas que precisam ser observadas.

Agora é hora de começar a estudar um pouco as alternativas e iniciar o trabalho.

