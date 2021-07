Campanha de imunização contra covid-19 alcança cidadãos de 34 anos e vacina mais 4.656 pessoas

Neste sábado, 10, a Prefeitura de Aracaju retomou a aplicação da primeira dose da vacina contra covid-19, ação coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e, nesta etapa, estão sendo vacinados cidadãos de 34 anos. Durante todo o dia, foram vacinadas 4.656 pessoas, sendo 2.244 da faixa dos 34 anos, fazendo com que Aracaju chegasse ao total de 302.907 pessoas vacinadas, o que representa 45,55% da população geral da capital sergipana. A vacinação dessa faixa etária segue até a próxima segunda-feira, 12. Além disso, a campanha segue aplicando a segunda dose nas pessoas aptas a completarem o ciclo vacinal.

Para ter acesso à vacina, o público alvo pode se dirigir ao Parque da Sementeira, à sede do 28º Batalhão de Caçadores, ou em um dos nove pontos fixos, são eles: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); Igreja Nossa Senhora Virgem dos Pobres (bairro Porto Dantas); UBS Joaldo Barbosa (bairro América); Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro Santo Antônio); Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves).

É necessário apresentar documento de identificação, com foto, e comprovante de residência de Aracaju. Para receber a vacina no drive-thru da Sementeira e no posto itinerante do 28º Batalhão de Caçadores é preciso, também, realizar o cadastro no portal “VacinAju” para emissão do código autorizativo.

Além do público de 34 anos, a Prefeitura continua a imunizar grávidas e puérperas, acima de 18 anos, sem comorbidades. O imunizante é disponibilizado exclusivamente no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (bairro Siqueira Campos), das 8h às 16h. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério.

Vacinados

A primeira a chegar à Sementeira, neste sábado, foi Karina Santos. Às 6h, ela já estava na fila, aguardando a tão esperada hora de ser vacinada.

“Tive covid-19 em dezembro e foi muito angustiante. Estava muito ansiosa, tanto que fiz questão de chegar bem cedo. Agora, vacinada, a sensação é de alívio e de expectativa para que, logo, todos possam ser vacinados”, conta Karina.

Para Carla Munique Costa, também vacinada, hoje, a vacina é, de fato, o único remédio para que a pandemia seja controlada. “Por isso, é preciso que as pessoas se conscientizem da necessidade de serem vacinadas e não deixem de se imunizar. Hoje, estou mais aliviada, mas ainda na espera para que todos tenham a mesma oportunidade que eu e que aproveitem a chance”, afirma.

O sentimento de Antônio Carlos da Conceição foi de gratidão. “Só tenho o que agradecer por poder ser vacinado. Não existe outro sentimento a não ser o de gratidão. Agora, poderei trabalhar um pouco mais tranquilo, depois de mais de um ano com angústia e medo”, frisa.

Fonte assessoria

Foto: Marcelle Cristinne