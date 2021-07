CHUVAS DEVEM CONTINUAR ATÉ A PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA EM ARACAJU

A chuva que vem sendo registrada, nos últimos dias, deve continuar até a próxima segunda-feira, 12, em Aracaju. É o que diz o alerta enviado através do serviço via SMS da Defesa Civil Municipal, órgão ligado à Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec). Por isso, a Prefeitura já estendeu o monitoramento para as próximas 72 horas e mantém suas equipes atentas a qualquer sinal de risco à população.

Conforme o novo aviso enviado pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a probabilidade é de chuva maior ou superior a 50 milímetros para as próximas 24 horas.

“Nesses primeiros 10 dias de julho, já temos um acumulado de 200 milímetros, sendo que, somente nas últimas 24 horas, registramos 56 milímetros de chuva. Por mais que a cidade venha se comportando bem, nossa preocupação é que a chuva tem sido constante, o que nos mantém atentos à questão das encostas porque não temos tido sol o suficiente para secar o solo, e também com os rios que vêm recebendo um volume maior de chuva. Por isso, é muito importante que a população também fique atenta e nos comunique a qualquer mínima situação de risco”, frisa o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

Diante de situações de possíveis riscos, como queda de árvores, pontos de alagamento e rachaduras nas residências, a população deve acionar a Defesa Civil de Aracaju através do número emergencial 199, que funciona 24h.

Além do serviço de Alerta por SMS 40199, que possibilita o envio de mensagens com previsões climáticas e outras informações oficias da Defesa Civil, diretamente para o celular do cidadão, também é possível acompanhar informações sobre as condições climáticas, da capital, através da plataforma ClimAju, disponibilizada no site da Prefeitura de Aracaju, com dados atualizados e imagens de pontos estratégicos da cidade, em tempo real.

SMS 40199

Com mais de 51 mil cadastrados realizados, o serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer.

Para realizar o cadastro, basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e inserir, no campo de texto, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. Ao enviar a mensagem, o solicitante receberá a confirmação de cadastro e estará com o celular habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Informações e foto AAN