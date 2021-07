PMA FOCA SUPERMERCADOS EM MAIS UM FINAL DE SEMANA DE FISCALIZAÇÕES

Neste sábado chuvoso, 10, a fiscalização por parte da integração dos órgãos da Prefeitura de Aracaju focou nos supermercados da capital. A ação tem como objetivo verificar o cumprimento das medidas de biossegurança necessárias para o enfrentamento à disseminação do coronavírus, trabalho contínuo realizado pela força-tarefa.

Supermercados, minimercados e estabelecimentos congêneres estão autorizados a abrir às 6h, para o recebimento de mercadorias, e para o atendimento ao público de 8h às 22h, de domingo a quarta, e de 8h às 21h, de quinta a sábado. Além disso, é preciso que haja o cumprimento do distanciamento, disponibilização de álcool em gel e obrigatoriedade do uso de máscara por parte de funcionários e clientes.

“A taxa de ocupação, de 50%, também deve ser respeitada, assim como é preciso que seja feita a higienização dos carrinhos de supermercado no momento em que o cliente chega ao estabelecimento. Temos sido bem criteriosos nas fiscalizações e é preciso que, de fato, haja essa ação mais rigorosa porque, afinal, a pandemia não acabou e é necessário que sejamos vigilantes e atentos”, destaca o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

Participam da ação, além da Defesa Civil Municipal, o Procon de Aracaju e a Guarda Municipal de Aracaju (GMA).

O major Silvio acrescenta que, apesar de Aracaju ter registrado números mais otimistas com relação ao controle do coronavírus, é preciso ter cautela.

“Temos visto o avanço da vacinação, a queda do número de óbitos, internações e casos de covid-19, mas é preciso lembrar que a pandemia ainda não acabou e ainda não temos total controle, por isso, mesmo com as fiscalizações, a população tem parte essencial para que consigamos ter êxito nas ações e, assim, controlar a transmissão do vírus. Sem a conscientização das pessoas, o cenário não vai mudar muito”, alerta o major.

