EMERSON OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA, MORRE VÍTIMA COVID-19

A morte do Promotor de Justiça do município de Canindé de São Francisco, Drº Emerson Oliveira Andrade, vítima de Covid-19, foi confirmada através de uma nota do Ministério Público de Sergipe, publicada no início da noite deste domingo, 11 de julho de 2021.

Na nota, a instituição se solidariza com familiares e amigos.

“O Ministério Público de Sergipe comunica, com profundo pesar, o falecimento do Promotor de Justiça Emerson Oliveira Andrade, titular da Promotoria de Justiça de Canindé do São Francisco, vítima da COVID-19.

Em breve, detalhes do velório e do sepultamento serão noticiados.

A instituição se solidariza com sua família e amigos”.

Secretaria-Geral do Ministério Público de Sergipe