Espaços Públicos são alvos de vandalismo em bairros da capital

Mais uma vez, a Prefeitura de Aracaju foi surpreendida com ações de vandalismo. Desta vez, os alvos foram os espaços públicos gerenciados pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Na Orla Porto Dantas, localizada na avenida Euclides Figueiredo, zona Norte da cidade, papeleiras, recém instaladas, foram arrancadas e descartadas, após, terem as bases de ferro furtadas. O ato criminoso ocorreu na madrugada deste sábado, 10.

Ontem, também foi alvo de vândalos, pela segunda vez, a Orlinha do bairro Industrial. O centro de artesanato Chica Chaves, o parque infantil e quiosques tiveram as estruturas pinchadas. O espaço de compras e os equipamentos de lazer passaram recentemente por reforma e restauração.

“Estaremos registrando boletim de ocorrência. E, na semana, manterei contato pessoalmente com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), objetivando a identificação dos responsáveis ou responsável por esses crimes que têm causado transtorno para a população e gastos à administração pública”, disse o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Outras ações

Atos de vandalismo envolvendo áreas públicas, administradas pela Empresa Municipal, têm se tornado rotineiros. “Em julho de 2020, três quiosques da Orla Porto Dantas foram incendiados. Na época, o laudo pericial do Corpo de Bombeiros, apontou a ação como dolosa, isto é, proposital, a partir de um objeto com fogo ateado nos equipamentos”, lembrou Luiz.

Ainda em 2020, vândalos arrombaram, pela segunda vez, o Ecoponto situado no bairro Industrial. As unidades dos bairros Coroa do Meio e 17 Março também já tinham sido alvos de depredação.

Além disso, no mesmo ano, banheiros públicos da praia de Atalaia, reformados, foram alvo de vandalismo. Os sanitários da Praia da Cinelândia também tiveram lavabos depredados, arrancados e jogados ao chão.

Denúncias

A prática de dano ao patrimônio público é considerada ato criminoso previsto no Art. 163 da Lei n°2.848/40 do Código Penal. Denúncias desse tipo de crime podem ser feitas ligando para a Polícia Militar, através do 190, ou ainda para a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) no número 153.

Fonte: PMA

Foto: Ascom/Emsurb