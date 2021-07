SERGIPE ENCERRA PRIMEIRO SEMESTRE COM 2.705 EMPREENDIMENTOS ABERTOS

A Junta Comercial de Sergipe (Jucese) concluiu o fechamento do primeiro semestre com saldo positivo no número de abertura e alteração de empresas. De janeiro a junho deste ano, o estado teve um aumento de 58% em novas constituições com destaque de 2.705 empreendimentos abertos, seguido de um registro considerável de alterações realizadas.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o segundo semestre computou um aumento de 42% (5.680) no número de transformações. Segundo o presidente da autarquia, Marco Freitas, o resultado mostra como as empresas têm se movimentado diante da pandemia. “As alterações estão relacionadas a qualquer tipo de modificação como, por exemplo, mudança no capital social ou mesmo no ramo de atividade”, declara.

Devido à crise sanitária, houve um aumento de 32% (1.543) no número de baixas quando comparado com 2020, mas, ainda assim, o estado segue apresentando crescimento de empresas em todos os meses desde o início do ano. “As ações que vêm sendo desenvolvidas pela autarquia, através dos investimentos do Governo do Estado, tem o objetivo de incentivar cada vez mais os empreendedores sergipanos”, afirma Freitas.

Foto: divulgação JUcese

Fonte: ASN